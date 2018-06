Olidata, nuovo accordo commerciale con la tedesca Medion

(Teleborsa) - Olidata in liquidazione ha perfezionato un accordo di partnership commerciale con Medion, azienda tedesca leader nel settore dell'elettronica di consumo, nello sviluppo e vendita di prodotti multimediali come notebook, PC, monitor, smartphone, tablet e fornitori di digital services.



La nuova collaborazione prevede un accordo esclusivo di Licenza per il design, la produzione e la distribuzione da parte di Medion di prodotti multimediali con il marchio Olidata nel territorio italiano, europeo e sud americano con conseguente Royalty Agreement fra le parti.





