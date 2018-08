Olimpiadi invernali 2026, ok unanime CONI a candidatura unitaria: Torino-Milano-Cortina

(Teleborsa) - Via libera da parte del Consiglio nazionale del CONI alla candidatura di Cortina, Milano e Torino per le Olimpiadi invernali del 2026.



Una decisione che arriva a stretto giro dopo l'annuncio del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di rifiutare la candidatura per il capoluogo lombardo. Il primo cittadino in una lettera inviata al CONI ha scritto: "Con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi del 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. Per spirito di servizio al Paese Milano conferma la sua disponibilità ove richiesto, solo come venue di gare o eventi, in quanto, stante le attuali condizioni, non ritiene praticabile una sua partecipazione alla governance del 2026".



Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, aveva proposto una candidatura unitaria di Milano, Torino e Cortina D'Ampezzo, ma il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e responsabile Sport, Simone Valente, in quota Movimento 5 Stelle, aveva spento l'entusiasmo dichiarando che la cosa prioritaria è "capire se ci sono le coperture economiche".



"Il 261° Consiglio Nazionale ha deliberato all'unanimità di inviare al CIO la proposta di candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 delle Città di Milano, Torino e Cortina, per un progetto innovativo, atto a garantire un equilibrio tra le rispettive competenze territoriali mediante il rafforzamento della coesione e del rispetto tra le aree individuate per lo svolgimento dei Giochi e l'individuazione di soluzioni che diano le maggiori possibilità di successo della candidatura per l'Italia intera".



Investimento candidatura unitaria: 376,65 milioni

Dal masterplan delle Olimpiadi Invernali, presentato al Consiglio del CONI da Malagò, emerge che la candidatura unitaria prevede un investimento totale di 376,65 milioni di euro, con costi inferiori alle ipotesi fatte dalle singole candidature.

