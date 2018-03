OPA CAD IT, adesioni del 27 marzo

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria promossa da Quarantacinque sulla totalità delle azioni CAD IT , risulta che oggi 27 marzo sono state presentate 800 richieste di adesione.



Dall'inizio dell'offerta sono pertanto state presentate complessivamente 2.195.053 adesioni, pari al 28,50% delle azioni oggetto dell'offerta.



L'offerta, partita il 12 marzo, terminerà il 6 aprile 2018.



Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie CAD IT acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 aprile 2018 non potranno essere apportate in adesione.

