OVS concede una dilazione di pagamento a Sempione Fashion

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di OVS ha deliberato di concedere a Sempione Fashion una dilazione nel pagamento di una parte (non eccedente il 40%) del prezzo dovuto a fronte della vendita dei prodotti detenuti in consignment, alla luce delle difficoltà finanziarie della società con la quale aveva stipulato un accordo di cooperazione finalizzato a introdurre i marchi e il merchandising di OVS in Svizzera, Austria, Slovenia e Ungheria.



Il CdA ha dato mandato all'Amministratore Delegato di negoziare, e eventualmente definire, la dilazione, a condizione che la medesima non comporti subordinazione del credito dilazionato e che l'entità della dilazione non ecceda comunque, nel complesso CHF 5 milioni (Euro 4,4 milioni).

