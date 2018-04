OVS, conti in accelerazione nel 2017

(Teleborsa) - OVS ha chiuso il 2017 con vendite nette pari a 1.525,7 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto all'anno scorso.



L'EBITDA rettificato pari a 196,5 milioni, in crescita di 9,8 milioni (+5,3% rispetto all'esercizio precedente).



Il Risultato netto rettificato ammonta ad 106,5 milioni, in crescita di 14,7 milioni (+16%).



La quota di mercato in Italia ora raggiunge il 7,84%, guadagnando 47 bps rispetto a inizio periodo, crescendo ancora una volta piĆ¹ di chiunque altro e rafforzando il ruolo di leadership.



In espansione anche la quota di mercato europea. Posizione finanziaria netta rettificata pari ad 317,9 milioni.





"La crescita organica realizzata attraverso l'espansione del network preesistente ha portato le insegne del Gruppo a raggiungere un totale di 307 negozi all'estero".





