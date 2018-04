OVS, ribassi a due cifre all'indomani dei conti

(Teleborsa) - Ribassi a due cifre per OVS che perde il 19,64% a 4,01 euro. Il titolo scivola all'indomani della pubblicazione dei conti 2017 che sono stati annunciati ieri 18 aprile a mercati chiusi. I risultati hanno registrato una gestione operativa al di sotto delle previsioni degli analisti.



Il quadro di medio periodo di OVS ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4,47 Euro. Primo supporto individuato a 3,78. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 5,16.







