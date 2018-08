Papa Francesco vola a Dublino per l'incontro delle famiglie

(Teleborsa) - A 40 anni di distanza dalla visita di Giovanni Paolo II che si recò a Galway nel 1979, nella mattinata di oggi, alle ore alle 8.30 è decollato da Fiumicino l'Airbus A320 dell'Alitalia con a bordo Papa Francesco in volo per la prima volta verso l'Irlanda. Il Papa rientrerà a Roma e in Vaticano domani domenica 26 agosto.



NEL PAESE INFURIA LA POLEMICA SUI PRETI PEDOFILI - Il viaggio del Santo Padre durerà due giorni durante i quali parteciperà al Meeting delle Famiglie, in programma dal 22 al 26 agosto, e incontrerà una rappresentanza di vittime della pedofilia da parte del clero.

