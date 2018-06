Paperoni, patrimonio oltre 70 mila miliardi. In Italia salgono a 274 mila

(Teleborsa) - Nel 2017, la ricchezza accumulata dai milionari mondiali cresce per il sesto anno consecutivo, toccando per la prima volta quota 70 mila miliardi. Dunque i paperoni sono sempre più ricchi.



E la fotografia scattata dal rapporto "World Wealth Report 2018" Capgemini secondo cui la ricchezza dei milionari è salita del 10,6% nell'anno passato così come è cresciuto il numero delle persone che (esclusa la residenza principale) hanno investito almeno 1 milione di euro in asset, beni da collezione: +10% (oppure +1,6 milioni di persone) a 18,1 milioni di persone "milionarie".



L'Italia ha aumentato la sua popolazione di Paperoni da 252 a 274 mila persone: +9% rispetto al 2016.



Gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania e la Cina sono i paesi che contano il maggior numero di milionari.

