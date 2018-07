Parmalat rivede la guidance 2018

(Teleborsa) - Il Gruppo Parmalat registra un fatturato netto pari a 3 miliardi di euro, in calo di 240,4 milioni (-7,3%) rispetto ai 3,2 miliardi del primo semestre 2017. A tassi di cambio costanti e perimetro omogeneo ed escludendo i risultati della controllata venezuelana, il fatturato netto risulta in diminuzione dello 0,9%, con un contributo positivo delle aree Europa, Africa e Oceania, mentre è in calo in Nord America e in America Latina.



Il margine operativo lordo si attesta a 146,6 milioni di euro, in contrazione di 38,5 milioni (-20,8%) rispetto ai 185,1 milioni del primo semestre 2017.



L'utile del periodo è pari a 39,9 milioni di euro, in aumento di 9,3 milioni di euro rispetto ai 30,6 milioni di euro del primo semestre 2017.



La posizione finanziaria netta è passata da un indebitamento netto di 24,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017 a disponibilità nette di 19,4 milioni di euro del 30 giugno 2018, con un miglioramento di 43,6 milioni di euro.



Guidance 2018

"Gli inattesi e recenti rialzi del costo della materia prima e le forti tensioni in ambito commerciale legate ai necessari adeguamenti dei prezzi di vendita da parte delle aziende produttrici - spiega la società - inducono a previsioni in flessione, rispetto all'anno precedente, stimate nell'intorno del -1% in termini di fatturato netto e in un range compreso tra -3% e 0% in termini di Ebitda".

