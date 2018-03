Partenza in lieve rialzo Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) - Partenza in lieve rialzo per Piazza Affari e le principali Borse europee, che tentano il recupero nonostante l'andamento nervoso di Wall Street e dei listini asiatici.



Driver al ribasso sono ancora una volta i timori per una guerra commerciale alla luce della politica protezionistica del Presidente statunitense Donald Trump.



Praticamente vuota l'agenda macroeconomica del Vecchio Continente, fatta eccezione per i prezzi al consumo francesi, rivisti al rialzo.



Dagli Stati Uniti arriveranno invece i sussidi alla disoccupazione, il Philly Fed, i prezzi import/export, l'Empire State e l'indice NAHB.



Da rilevare che potrebbe prevalere una certa cautela da qui a mercoledì prossimo, quando la Federal Reserve potrebbe annunciare il primo rialzo dei tassi di interesse del 2018.



In focus il settore automobilistico dopo i positivi numeri sulle immatricolazioni di auto in Unione Europea.



Sul valutario l' Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia mentre tra le commodities l' Oro è invariato, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) si attesta a 61,06 dollari per barile all'indomani dell'aumento oltre le attese delle scorte di greggio in USA.



Invariato lo spread , che si posiziona a 140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2%.



Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte registra una plusvalenza dello 0,32%, Londra dello 0,16%, Parigi dello 0,30%.



Anche il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,26%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 24.796 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,34%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,1%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, subito in pole position Generali Assicurazioni , che registra un rialzo dell'1,44% sull'onda del bilancio annuale che ha visto volare l'utile operativo su livelli record.



Ancora denaro su Leonardo , che ieri pomeriggio ha annunciato risultati in calo ma in linea con la guidance.



Buona performance per STMicroelectronics , che sale dell'1,16%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire Tecnimont (+2,13%), oggi all'appuntamento con i conti. Bene anche El.En (+1,67%), EI Towers (+1,43%) e CIR (+1,23%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mondadori , che lascia sul parterre l'1,90%.



Discesa modesta per Juventus , che cede un piccolo -0,65% nonostante la vittoria sull'Atalanta che porta i bianconeri a +4 dal Napoli.

