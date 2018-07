Pastificio Felicetti apre capitale a ISA e guarda alla Borsa

(Teleborsa) - Il Pastificio Felicetti apre il capitale a nuovi soci e guarda anche con interesse alla Borsa per finanziare un importante investimento per il nuovo stabilimento di Molina di Fiemme, in provincia di Trento.



Lo storico pastificio trentino ha infatti acconsentito all'ingresso nel capitale con una quota del 22% dell'Istituto Atesino di Sviluppo (ISA), che ha investito 5 milioni di euro, ma nei piani dell'azienda c'è anche la quotazione in Borsa nel "medio termine".



L'ultracentenario Pastificio Felicetti infatti sta progettando un importante ampliamento della sua struttura in vista dell'internazionalizzazione.



A questo scopo ha già siglato degli accordi con Trentino Sviluppo, la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Castello Molina di Fiemme, per la cessione di un'area produttiva pubblica di 16.200 metri quadrati, sulla quale sorgerà il nuovo stabilimento.



La nuova struttura produttiva, i macchinari e l'avvio delle nuove linee produttive richiederanno appunto un investimento di 28 milioni, che verrà finanziato dal nuovo socio (5 milioni) e da un finanziamento in pool delle banche (23 milioni) coordinato da Sparkasse.



Il pastificio Felicetti vanta una produzione di 20 milioni di Kg di pasta all'anno in oltre 200 formati ed ha realizzaot nel 2017 un fatturato di 37 Milioni di euro, di cui il 50% all'estero, ed un EBITDA del 11,7%.

