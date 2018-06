Pensioni, Lega in pressing sulla legge Fornero

(Teleborsa) - La Lega punta a mettere mano alla Legge Fornero entro l'anno. Lo ha dichiarato il leader del Carroccio nonché vice Premier e Ministro degli Interni Matteo Salvini, durante un intervento ad Agorà.



"Aspettiamo che i Ministri abbiano gli uffici e poi cominciamo a smontare la legge Fornero con l'introduzione della quota 100" ha spiegato.



Per quota 100 si intende la possibilità di andare in pensione quando la somma dell'età e dei contributi è pari a 100, ma l'età non può essere inferiore ai 64 anni.



La riforma della Legge Fornero fa parte dell'accordo di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Qualche giorno fa Salvini aveva ribadito che 41 anni di anzianità contributiva "dovrebbero essere sufficienti".



Resta sempre il nodo delle coperture, calcolate in circa 5 miliardi di euro l'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA