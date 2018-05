Pensioni, via libera a cumulo previdenziale tra Inps e Casse professionali

(Teleborsa) -

Diventa operativo il cumulo previdenziale tra l'Inps e le Casse professionali.



L'annuncia arriva dall'INPS che sottolinea che "sono operativi gli accordi con Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei

Medici e Odontoiatri), Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti), Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari), Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi), Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri), Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), Cassa Forense e Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di

Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).

Questi accordi, spiega l'istituto previdenziale "consentono di coprire oltre l'80% della platea potenzialmente interessata al cumulo gratuito dei contributi previdenziali con l'Inps, sommando i periodi non coincidenti. Confidiamo in una rapida adesione anche da parte delle rimanenti Casse".



"La sottoscrizione delle convenzioni - aggiunge l'Inps - ha permesso di procedere alla lavorazione delle prime 500 domande pervenute. E' stata inoltre completata l'attività di formazione che permette alle casse di previdenza dei professionisti, che hanno sottoscritto l'accordo, di utilizzare gli applicativi informatici necessari per la definizione delle singole posizioni pensionistiche".