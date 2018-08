PepsiCo acquista l'israeliana SodaStream

(Teleborsa) - Il colosso delle bevande statunitense PepsiCo ha annunciato di aver rilevato l'intero pacchetto azionario di SodaStream International, gruppo israeliano leader mondiale nella produzione di impianti per la gasatura delle bevande. L'operazione è stata chiusa sulla base di un accordo di 3,2 miliardi di dollari, pari a 144 dollari per azione, che rappresenta un premio del 32% rispetto al prezzo medio delle azioni di SodaStream International degli ultimi 30 giorni.



"SodaStream è un'azienda straordinaria che offre ai consumatori la possibilità di produrre bevande dal gusto eccezionale riducendo al tempo stesso la quantità di rifiuti generati, in linea con la nostra filosofia di un pianeta più sano e più sostenibile", ha dichiarato il CEO di PepsiCo Indra Nooyi, che lascerà la guida della multinazionale il prossimo 3 ottobre dopo 12 anni di leadership.



Il closing dell'operazione è previsto nel gennaio del 2019.













