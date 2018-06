Per Facebook nuova grana sulla privacy. SocietÃ : "Nessun dato su server Huawei"

(Teleborsa) - Nessuna nuova violazione dei dati personali di utenti da parte di Facebook. Lo sostiene la compagnia, colpita dai rumors di un nuovo scandalo, dopo quello eclatante di Cambridge Analytica che ha coinvolto 87 milioni di utenti.



Questa volta, la big dei social sarebbe accusata di aver stretto degli accordi di "condivisione dati" con 60 produttori di smartphone, fra cui i quattro giganti asiatici Huawei, Lenovo, Oppo e TLC, consentenso loro l'accesso ai dati personali di migliaia di utenti e dei loro "amici" senza esplicito consenso. Una indiscrezione avanzata dal Financial Times e che fa riferimento a fatti accaduti nel 2010.



Facebook per prima è intervenuta a rettificare la notizia. Francisco Varela, VP Mobile Partnerships di Facebook, ha precisato che "le integrazioni di Facebook con Huawei, Lenovo, OPPO e TCL sono state controllate fin dall'inizio" e che "tutte le informazioni provenienti da queste integrazioni con Huawei sono state archiviate sul dispositivo, non sui server di Huawei".



Anche un portavoce di Huawei è intervenuto sulla vicenda confermando che "Huawei non ha mai raccolto né archiviato alcun dato degli utenti di Facebook".









© RIPRODUZIONE RISERVATA