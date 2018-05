Per Safe Bag cresce fatturato e redditivitÃ 

(Teleborsa) - Corre a Piazza Affari il titolo di Safe Bag che mostra un rialzo dell'1,08%. A dare una spinta agli acquisti sulle azioni de gruppo che si occupa del servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, i dati economici i relativi all'andamento gestionale dell'azienda al 31 marzo 2018.



Aumenta il fatturato e la redditività.



Il giro d'affari raggiunge 7,3 milioni di euro, mostrando in crescita del 15,9% rispetto allo stesso periodo del 2017. La redditività (EBITDA) al 31 marzo 2018 arriva a 0,8 milioni di euro in crescita del 14,2% circa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Entrambi gli indicatori sono in linea con il Piano Industriale pubblicato il 6 giugno 2017.



I risultati non includono il fatturato rinveniente dal''aeroporto di Lima "Jorge Chavèz", dove Safe Bag prevede di iniziare la sua attività dal prossimo luglio 2018.







© RIPRODUZIONE RISERVATA