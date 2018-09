Pesante il comparto alimentare a Piazza Affari (-1,33%)

(Teleborsa) - Performance negativa per l'indice del settore alimentare italiano, che segue la scia ribassista disegnata dall'EURO STOXX Food & Beverage.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha chiuso a 85.557,02, in discesa di 1.149,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Alimentare europeo mostra un ribasso più marcato a 568,15, dopo aver avviato la seduta a 575,94.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice alimentare, composto ribasso per Campari, in flessione dell'1,58% sui valori precedenti.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, chiusura negativa per Enervit, con un ribasso dell'1,30%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA