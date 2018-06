Petroliferi in calo nonostante ilÂ recupero del greggio

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso i titoli petroliferi di Piazza Affari come in tutta Europa nonostante il recupero registrato dai prezzo del greggio.



L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla giornata di venerdì, 22 giugno, quando ci sarà il meeting dell'OPEC a Vienna, con timori di un aumento della produzione da parte dei paesi OPEC e della Russia.



Tra i player del comparto oil, debole in UE (Stoxx -0,57%), ENI cede 0,72% mentre Tenaris arretra dello 0,80%.



Saipem mostra una flessione dell'1,32%. Gli analisti di JP Morgan si confermano positivi nei confronti della compagnia ingegneristica attiva nel settore petrolifero. La banca d'affari statunitense ha infatti ribadito la propria raccomandazione "overweight" sul titolo con target price di 4,3 euro al termine dell'evento "Future of the field" svoltosi lo scorso 14 giugno. Giudizio positivo anche sugli obiettivi di efficienza del Gruppo.

