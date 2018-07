Petroliferi in lieve rialzo su tenuta greggio

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i titoli petroliferi quotati sulla borsa di Milano così come in tutta Europa sulla tenuta dei prezzi del greggio.



Il comparto oil è tonico in UE (Stoxx +0,43%) ed a Piazza Affari (FTSE IT Oil & Gas +0,50%).



Tra i player del settore, ENI guadagna lo 0,48%, Tenaris lo 0,69% e Saipem lo 0,31%.



Ieri il contratto sul Light Sweet Crude Oil ha superato la soglia di 75 dollari, per la prima volta dal 2014.

