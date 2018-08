Petroliferi in rialzo nonostante sell-off greggio

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i titoli petroliferi di Piazza Affari a dispetto della flessione registrata dai prezzi del greggio. Lo scivolone è dovuto al calo più basso delle stime delle scorte settimanali di oro nero negli Stati Uniti.



Tra i player del comparto oil, debole in UE (Stoxx -0,51%), Saipem guadagna l'1,24% seguita da Tenaris in rialzo dell'1,13%.



ENI, invece, si allinea alla debolezza del settore (FTSE IT Oil & Gas -0,15%) e lima lo 0,13%.







© RIPRODUZIONE RISERVATA