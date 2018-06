Petrolio in calo dopo vertice OPEC

(Teleborsa) - Frenano i prezzi del petrolio a inizio settimana, dopo l'accordo raggiunto venerdì scorso 22 giugno a Vienna tra i paesi OPEC di aumentare la produzione di greggio per calmierare i prezzi.



"Ci siamo accordati attorno al milione di barili che noi abbiamo proposto" - ha annunciato il ministro saudita dell'Energia, Khalid al-Falih - superando le minacce iraniane di porre il veto a qualsiasi rialzo dell'output. La maggior parte della produzione aggiuntiva di greggio sarà prodotta da Arabia Saudita e Russia.



Secondo gli esperti, che si attendevano un incremento maggiore della produzione, i prezzi dell'oro nero resteranno sostenuti nel 2018 nonostante la decisione presa dal Cartello.



Dopo il balzo di venerdì scorso, il Brent londinese cede 97 centesimi per assestarsi a 74,58 dollari, mostrando una flessione dell'1,28%. In lieve rialzo invece il West Texas Intermediate (WTI), che avanza dello 0,38% a 68,84 dollari al barile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA