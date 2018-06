Petrolio in rialzo: incertezze dalla Libia

(Teleborsa) - Si complica la situazione petrolifera in Libia, dopo l'assegnazione dei diritti di marketing a una società diversa dalla National Oil Corporation (NOC), mossa che rischia di dissuadere i clienti internazionali dall'acquisto di oro nero libico.



L'incertezza che grava sulle esportazioni di petrolio dalla Libia potrebbe far svanire l'effetto OPEC di venerdì scorso 22 giugno 2018, con il Cartello che ha deciso di aumentare la produzione per calmierare i prezzi.



Intanto il contratto sul Light Crude statunitense scambia a 68,72 dollari al barile, in rialzo di 64 cent, mentre il Brent guadagna 48 centesimi di dollaro a 75,21 dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA