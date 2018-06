Petrolio, OPEC: accordo unanime per 1 milione barili in piÃ¹ al giorno

(Teleborsa) - I paesi OPEC hanno raggiunto all'unanimità l'accordo per aumentare la produzione di petrolio, da 1 milione di barili al giorno. "Ci siamo accordati attorno al milione di barili che noi abbiamo proposto" - ha annunciato il ministro saudita dell'Energia, Khalid al-Falih - superando le minacce iraniane di porre il veto a qualsiasi rialzo dell'output.



L'Arabia Saudita e la Russia hanno voluto modificare l'accordo di limitazione della produzione tra l'OPEC e gli altri produttori non-OPEC, e che ha contribuito al forte aumento dei prezzi, ma l'Iran si era opposto fino a questa mattina all'obiettivo di 1 milione di barili al giorno della produzione.



In questo momento il West Texas Intermediate (WTI) avanza del 2,76% a 67,35 dollari al barile mentre il Brent londinese guadagna il 2,29% a 74,42 dollari.



Il portavoce del Cartello Hasan Hafidh ha annunciato che, al termine della riunione che ha deciso per l'aumento dell'output, l'OPEC ha deciso di approvare l'ingresso della Repubblica del Congo nell'organizzazione "con effetto immediato".

© RIPRODUZIONE RISERVATA