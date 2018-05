Petrolio torna sotto i 70 dollari al barile in attesa annuncio Trump

(Teleborsa) - L'attesa per il verdetto degli Stati Uniti mette sotto pressione il petrolio.



Il West Texas Intermediate (WTI) sta cedendo 1,30 dollari a quota 69,24 dollari al barile, mentre il Brent arretra di 1,50 dollari a 74,67 dollari al barile.



Questa sera alle 20.00 ora italiana il Presidente americano Donald Trump confermerà o meno l'intenzione di far uscire gli USA dall'accordo sul nucleare in Iran sottoscritto nel 2015 dall'Amministrazione Obama.



Intanto i rappresentanti di Unione Europea, Francia, Germania e Gran Bretagna hanno tenuto una riunione a Bruxelles con la delegazione iraniana, guidata dal viceministro degli Esteri Abbas Araghchi.



L'UE i tre Paesi europei hanno ribadito "il sostegno all'attuazione dell'accordo da parte di tutti".

