PharmaNutra: nuovo record di vendite nel mese di maggio

(Teleborsa) - Corre il titolo di PharmaNutra a Piazza Affari. Il titolo dell'azienda nutraceutica fa un balzo del 3,96%. A dare una spinta alle azioni, il nuovo numero record di vendite stabilito nel mese di maggio, rispetto allo stesso mese del 2017. La crescita è a doppia cifra, sia per quanto concerne il mercato italiano, sia per quello internazionale



In Italia le vendite hanno messo a segno un +20% rispetto allo stesso mese nel 2017, percentuale che si conferma analogamente anche comparando le vendite relative al periodo gennaio-maggio 2018, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (dati IQVA sommati agli ordini diretti in farmacia).



Anche a livello internazionale, il Gruppo ha aumentato la propria performance di vendite con un incremento pari al 48% da inizio anno, dato comparato con lo stesso periodo dell'anno precedente.





