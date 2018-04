Pharmanutra ottiene il brevetto per Cetilar RM

(Teleborsa) - Pharmanutra ha ricevuto dall'Ufficio Italiano Brevetti la concessione per il brevetto di Cetilar RM.



Richiesto nel 2015, il brevetto avrà validità per 20 anni e scadrà quindi nel 2035, spiega l'azienda nutraceutica in una nota.

