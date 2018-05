PharmaNutra sigla nuovi accordi commerciali in Egitto e Polonia

(Teleborsa) - PharmaNutra ha siglato due importanti accordi commerciali in Egitto con Al-Esraa Pharmaceutical Optima, e in Polonia con Pharmapoint.



L'accordo di distribuzione sul territorio egiziano, un mercato potenziale che sfiora i 100 milioni di persone, si concretizzerà in vendite entro l'anno. La Al-Esraa Pharmaceutical Optima, siglando questo accordo di distribuzione del Ferro Sucrosomiale®, avrà il compito di introdurre questa nuova tecnologia in un mercato composto da soli prodotti generici a base di ferro.



Il Gruppo continua a rafforzare la propria posizione commerciale anche in Europa,grazie al nuovo contratto di distribuzione siglato recentemente con Pharmapoint. L'azienda, parte del Gruppo Pelion Healthcare, distribuirà in esclusiva i prodotti della linea SiderAL® in Polonia.







© RIPRODUZIONE RISERVATA