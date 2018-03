Piaggio Aerospace, Calenda esprime apprezzamento per rinuncia ai licenzimenti

(Teleborsa) - Buone notizie per i lavoratori di Piaggio Aerospace. Si è svolto oggi, 19 marzo 2018, al Ministero dello Sviluppo Economico un incontro con i rappresentanti del gruppo aeronautico a cui hanno partecipato il Ministro Carlo Calenda, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e i sindacati nazionali di categoria.



Il Ministro ha apprezzato la decisione dell'azienda di rinunciare ai licenziamenti programmati e la decisione di utilizzare lo strumento dell'incentivazione alle uscite volontarie per i dipendenti. In questo senso è già stato infatti firmato un accordo sindacale che affronta in modo ampio il problema occupazionale.



E' stato inoltre deciso l'avvio nelle prossime settimane del confronto sul nuovo piano industriale che verrà illustrato al Mise con la presenza del Ministero della Difesa e del Ministero del Lavoro.



Il Ministro Calenda ha infine comunicato che nei prossimi giorni riceverà l'amministratore delegato di Piaggio Aerospace per una preventiva valutazione delle prospettive aziendali anche con riferimento ai contenuti del piano industriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA