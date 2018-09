Piaggio resta "buy" per Kepler Cheuvreux

(Teleborsa) - Per Kepler Cheuvreux (KC) il titolo Piaggio è da comprare. La banca d'affari ha confermato la raccomandazione "buy" e il prezzo obiettivo a 2,4 euro, con un potenziale upside del 27,3% visto che al momento le azioni della società che produce veicoli a due e tre ruote stanno scambiando a 1,889 euro (+0,21%).



Secondo KC i timori per un deterioramento dei mercati emergenti associati all'incertezza dello scenario italiano sono superati.



Inoltre, il prezzo dell'azione implica già un deprezzamento del 20% delle valute dei mercati emergenti sui quali Piaggio è esposta, scontando dunque il peggior scenario possibile.



Da segnalare poi la drastica riduzione di Piaggio dell'esposizione al rischio di aumento dei tassi d'interesse durante il primo semestre del 2018, grazie anche al rifinanziamento di 500 mln di euro del debito (80% del debito totale), con migliori condizioni e durata estesa 5-7 anni.



Le recenti notizie sul settore mostrano un trend positivo a supporto dell'azione:

- immatricolazioni 2 ruote in Italia +5% in agosto;

- immatricolazioni veicoli commerciali in India +16% a luglio con forte recupero, +40%, dell'export;

- luglio è stato il secondo migliore mese di sempre per le vendite di 2 ruote con 7.700 unità vendute.



Infine, il recente acquisto da parte dell'investitore di maggioranza, Omniaholding, di 22.000 azioni, a un prezzo medio di 1,9 euro, ha dato un forte segnale di fiducia negli sviluppi futuri della società.

