Piaggio, scambio obbligazionario chiuso con offerte per oltre 81 milioni di euro

(Teleborsa) - Si è chiusa con offerte per 81,503 milioni di euro l'exchange offer obbligazionaria avviata da Piaggio il 9 aprile 2018.



Lo comunica il produttore di veicoli a due ruote precisando che l'operazione è rivolta ai titolari delle €250.000.000 4.625% Senior Notes due 2021 a offrire ciascuna e tutte le loro Existing Notes per Euro-denominated Senior Notes due 2025 che saranno emesse da parte dell'Emittente.



"Sulla base dell'ammontare di offerte valide ricevute dall'Emittente e del New Issue Price, che sarà al 100%, l'ammontare nominale complessivo di New Notes che saranno emesse nel contesto dell'Exchange Offer (con esclusione di eventuali Additional New Notes) è pari a 81,503,000 euro", spiega una nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA