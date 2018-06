Piaggio si aggiudica gara da 250 scooter per poste croate

(Teleborsa) - Il Gruppo Piaggio, tramite la sua consociata locale, ha vinto la gara per il nuovo parco mezzi della HP-Hrvatska Posta d.o.o., il principale fornitore di servizi postali nella Repubblica Croata.



La commessa è per 250 veicoli Piaggio Liberty Delivery, che entreranno a far parte del parco mezzi dell'ente pubblico Croato, la HP-Hrvatska Posta d.o.o., che ha riconosciuto allo scooter una maggiore versatilità, capienza, attenzione ai consumi e standar di sicurezza più elevati rispetto ai competitor.



Sul listino milanese, il titolo Piaggio, mostra un rialzo dell'1,45%.



La tendenza ad una settimana della big delle due ruote è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di Piaggio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,003 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,044. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,979.



