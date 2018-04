Piazza Affari cauta con il resto dell'Europa

Borse prudenti con Piazza Affari che si allinea alla cautela imperante in Europa, , dopo il flop dell'ulteriore giro di consultazioni per la formazione del Governo.



Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,235. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.343,5 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%.



Tra gli indici di Eurolandia in calo Francoforte. Frazionali i rialzi di Londra che negozia con un +0,48%. Stabile Parigi.



Lieve calo per il FTSE MIB che scivola dello 0,25%. Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share con le quotazioni che si posizionano a 25.973 punti.



Si distinguono a Piazza Affari i settori Beni personali e casalinghi (+0,43%) e Telecomunicazioni (+0,35%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti Tecnologico (-1,59%) e Alimentare (-0,61%).



A Milano Italgas segna un aumento dello 0,70%. Frazionale la salita di Moncler. Deboli ma dalla parte degli acquisti Pirelli e Mediaset .



I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics che avvia la seduta con -2%.



In rosso CNH Industrial che registra una flessione dello 0,92%.



Si muove sotto la parità Mediobanca, evidenziando un decremento dello 0,30%.



Contrazione per Campari che soffre un calo dello 0,87%.







© RIPRODUZIONE RISERVATA