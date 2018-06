Piazza Affari fanalino di coda in Europa

(Teleborsa) - Piazza Affari continua ad essere il fanalino di coda delle principali Borse del Vecchio Continente che si fermano sulla parità.



Le proposte di politica fiscale contenute nel discorso del Premier Conte al Senato hanno ridestato i timori degli investitori. In Italia è ancora una giornata intensa per il Premier che dopo aver incassato la fiducia del Senato, oggi si presenterà a Montecitorio.



Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,177. Il Governatore della BCE, Mario Draghi ha difeso la moneta unica, ricordando che è la seconda valuta al mondo.



L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%.



Sale lo spread, attestandosi a 244 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,88%.



Tra gli indici di Eurolandia composta Francoforte che cresce dello 0,36%. Performance modesta per Londra che mostra un rialzo dello 0,37%. Piatta Parigi che tiene la parità.



Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un calo dello 0,19%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso. Sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share che scambia con un -0,18%.



Si distinguono a Piazza Affari i settori Chimico (+2,76%), Tecnologico (+0,51%) e Media (+0,73%). Nel listino, i settori Banche (-0,53%), Servizi per la finanza (-0,77%) e Assicurativo (-0,54%) sono tra i più venduti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Mediaset, che mostra un fortissimo incremento del 2,21%.



Si è mossa in territorio positivo Fineco, mostrando un incremento dell'1,95%.



Resistente STMicroelectronics, che segna un piccolo aumento dello 0,61%. Ferragamo avanza dello 0,93%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Intesa Sanpaolo, che continua la seduta con -1,02%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Falck Renewables (+9,65%). A dare la spinta al titolo della società attiva nel settore delle energie rinnovabili la firma e il closing per l'acquisizione di tre progetti fotovoltaici negli Stati Uniti.

















