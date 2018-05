Piazza Affari frena i listini europei, sale lo spread

Seduta difficile per la Borsa di Milano che fa da freno nel panorama dei mercati europei. Gli investitori rimangono perplessi guardando alla situazione politica e al contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. A tenere banco anche oggi la vicenda Mps, dopo l'annuncio della Lega di volere un cambio al vertice.



Le conseguenze delle dispute politiche hanno fatto salire il Credit Default Swap (CDS) sul debito italiano che salgono a 113 punti base, il livello più alto dal 10 gennaio. Sale lo spread, attestandosi a 155 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del Btp decennale pari al 2,18%.



Tra le principali Borse europee senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, piccolo passo indietro per Londra che mostra un calo dello 0,17%. Ferma Parigi che segna un quasi nulla di fatto.



Sessione negativa per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che sta lasciando sul parterre l'1,03%.



Ancora giù le banche: in apnea Bper, che arretra del 5,68%, Banco Bpm, che mostra una caduta del 4,90% e Ubi Banca che segna -5,43%. Lettera su Poste Italiane che registra un calo del 3,32%. Più contenuti i cali di Tim che scivola dell'1,95%. Il gruppo rimane sotto i riflettori mentre la disputa tra il Fondo Elliott e Vivendi continua. In retromarcia Fca sulle indiscrezioni di un totale riposizionamento della produzione italiana.



Bene invece Cnh Industrial che mostra un incremento dell'1,83%. Tonica Banca Mediolanum che evidenzia un +1,31%. Avanza Pirelli & C che mostra un moderato rialzo dell'1%.





© RIPRODUZIONE RISERVATA