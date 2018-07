Piazza Affari frena i Listini europei che chiudono senza slancio

(Teleborsa) - Seduta difficile per la Borsa di Milano, che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei. Sul listino milanese, ha pesato molto la performance negativa della galassia Agnelli, a seguito dell'annuncio della successione di Sergio Marchionne, nel weekend, per le sue gravissime condizioni di salute.



Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,171. Tra le commodities, seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,49%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.



Invariato lo spread, che si posiziona a 223 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,63%.



Tra gli indici di Eurolandia Francoforte, tiene la parità. Dimessa Londra, con un calo frazionale dello 0,30%. Tentenna Parigi, -0,37%. Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dello 0,87% sul FTSE MIB.



Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,12 miliardi di euro, con un incremento di ben 362,9 milioni di euro, pari al 20,65%, rispetto ai precedenti 1,76 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,73 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,76 miliardi.



A fronte dei 226 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 66 azioni. In lettera invece 150 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 10 stocks.



In buona evidenza a Milano il comparto M,settore viaggi e intrattenimento, con un +0,53% sul precedente. Nel listino, i settori M,settore Automotive dell'Italia (-4,74%), M,comparto utility in Italia (-2,50%) e M,settore servizi per la finanza (-2,07%) sono stati tra i più venduti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Leonardo, mostrando un incremento dell'1,52%.



Denaro su Mediobanca, che registra un rialzo dell'1,36%.



Bilancio decisamente positivo per Prysmian, che vanta un progresso dell'1,06%.



Seduta senza slancio per Telecom Italia, che riflette un moderato aumento dello 0,76%.



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferrari, che ha archiviato la seduta a -4,88%. Lettera su Exor, che registra un importante calo del 3,25%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, ASTM (+3,85%), Sias (+2,36%), FILA (+1,78%) e Saras (+1,54%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Datalogic, che ha chiuso a -8,73%.

