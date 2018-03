Piazza Affari in fondo alle borse europee

(Teleborsa) - Piazza Affari si muove sotto la linea di parità, mentre rimangono più cauti i mercati di Eurolandia. Gli investitori rimangono attendisti in attesa del Job Report americano, vero market mover della settimana borsistica.



Ieri, 8 marzo, come atteso, la BCE ha lasciato il costo del denaro invariato, mentre ha rassicurato sulla crescita economica.



Dal fronte macro, in frenata l'industria tedesca, subisce una battuta d'arresto anche la produzione industriale in Francia mentre salgono i prezzi alla produzione di gennaio.



Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,23. L' Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dello 0,80%.



Tra i mercati del Vecchio Continente in calo Francoforte che mostra un calo dello 0,33%, Londra è stabile, riportando un misero -0,03%. Cauta Parigi che mostra una performance pari a +0,03%.



Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share che retrocede dello 0,23%.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Atlantia che segna un importante progresso del 2,81%. Ieri, 8 marzo il gruppo ha confermato colloqui preliminari con ACS per discutere un accordo comune sulla contesa Abertis su cui entrambi i gruppi hanno lanciato un'offerta. Leonardo balza del 2,03%, Campari sale dello 0,81% e Tenaris (+0,76%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM , che ottiene -2,76%.



Giornata no per BPER che registra un ribasso del 2,37%.



Sotto pressione Ferragamo , che all'indomani dei conti, accusa un calo dell'1,94%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Autogrill (+4,08%) che festeggia i conti 2017.



Banca Ifis sale del 3,81%, Inwit (+3,61%) e Salini Impregilo (+3,29%). I più forti ribassi, invece, si verificano su IGD , che continua la seduta con -2,43%.



In caduta libera Credem , che affonda del 2,04%.



Scivola Technogym , con un netto svantaggio dell'1,76%.



In rosso Banca Popolare di Sondrio , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,60%.



























