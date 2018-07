Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

(Teleborsa) - Prevale l'ottimismo in chiusura tra le principali borse europee complici alcune notizie di M&A, annunciate in giornata, trimestrali in America e il rimbalzo dei titoli della galassia FCA dopo lo scivolone della vigilia. Brillante Piazza Affari, che si allinea all'ottima performance delle principali borse del Vecchio Continente.



Sul mercato dei cambi, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,169. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.225,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 68,8 dollari per barile.



Aumenta di poco lo spread, che si porta a 227 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,66%.



Tra gli indici di Eurolandia in luce il Francoforte, con un ampio progresso dell'1,12%; Londra, mostra un progresso dello 0,70% e Parigi, avanza dell'1,04%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,25%.



A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,05 miliardi di euro, con un incremento di ben 246,9 milioni di euro, pari al 13,71% rispetto ai precedenti 1,8 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,13 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,02 miliardi di azioni.



A fronte dei 226 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 119 azioni. In lettera invece 90 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 17 stocks.



Buona la performance a Milano dei comparti comparto tecnologico a Milano (+3,42%), comparto bancario a Piazza Affari (+2,91%) e settore automotive dell'Italia (+1,39%). Nel listino, i settori comparto utility in Italia (-0,87%), settore vendite al dettaglio (-0,82%) e comparto telecomunicazioni in Italia (-0,69%) sono stati tra i più venduti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+4,12%), CNH Industrial (+3,78%), Unicredit (+3,55%) e Intesa Sanpaolo (+3,08%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati sulle utilities: A2A, che ha archiviato la seduta a -2,37%. Sotto pressione Italgas, con un forte ribasso dell'1,13%. Sostanzialmente debole Snam, che registra una flessione dello 0,98%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Credito Valtellinese (+13,24%), Amplifon (+3,56%), Brunello Cucinelli (+1,97%) e Credem (+1,77%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Inwit, che ha chiuso a -4,55%.

