Piazza Affari in rialzo insieme alle borse europee

(Teleborsa) - Guadagni frazionali per Piazza Affari che si allinea alla performance delle principali borse europee. All'indomani della BCE che, come atteso,ha mantenuto invariata la sua politica monetaria, oggi 27 luglio i riflettori sono puntati sul PIL statunitense, market mover della settimana.





Ieri, 26 luglio, il Presidente dell'Eurotower Mario Draghi ha spiegato che la crescita dell'Eurozona si conferma "solida e diffusa", ma restano "prominenti" i rischi rischi per il commercio globale. Intanto, esperti settore privato hanno rivisto al rialzo le stime sull'inflazione per il 2018 e il 2019, mentre sono rimaste invariate per il 2020. Lo ha rivelato l'indagine trimestrale BCE Survey of Professional Forecasters (SPF),



Continua la stagione delle trimestrali da questa e dall'altra parte dell'oceano. A dare i conti molti big, tra cui Amazon che ha registrato un trimestre da record ed ENI che nel secondo trimestre ha migliorato la redditività.





L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,163. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 69,52 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 228 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,69%.



Tra i listini europei performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,50%, resistente Londra che segna un piccolo aumento dello 0,44%, e Parigi avanza dello 0,34%.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB che avanza dello 0,46%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando dello 0,49%.



Buona la performance a Milano dei comparti telecomunicazioni (+4,02%), costruzioni (+2,33%) e viaggi e intrattenimento (+1,78%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori automotive (-0,65%), petrolio (-0,64%) e beni per la casa (-0,56%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Telecom Italia con un progresso del 4,77%. Incandescente Buzzi Unicem, che vanta un incisivo incremento del 2,41%. In primo piano Mediobanca che mostra un forte aumento del 2,05%. Decolla Banca Mediolanum, con un importante progresso del 2,02%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari, che ottiene -1,35%. Vendite su Luxottica, che registra un ribasso dell'1,20%. Giornata fiacca per Banca Generali, che segna un calo dello 0,87%. Piccola perdita per ENI che scambia con un -0,81%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca MPS (+7,46%), Fincantieri (+4,29%), Banca Ifis (+3,99%) e Cementir (+3,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Credito Valtellinese, che prosegue le contrattazioni a -4%. Vendite a piene mani su Amplifon, che soffre un decremento del 2,91%. Seduta negativa per ASTM, che mostra una perdita dell'1,48%.Tentenna IGD, che cede lo 0,95%.















