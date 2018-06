Piazza Affari in rosso insieme agli Eurolistini

(Teleborsa) - Avvio al ribasso per Piazza Affari che si allinea al rosso degli altri Listini continentali. A pesare sulle borse l'escalation di tensione sulla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il Presidente statunitense Trump è più agguerrito che mai nei confronti del Dragone e annuncia ulteriori dazi per un valore complessivo di circa 200 miliardi, se questa non desisterà dai suoi propositi di rappresaglia sui precedenti dazi. Pronta la risposta di Pechino che, lamentando l'atteggiamento di Washington, ha avvertito che procederà a "forti contromisure".



Scarna l'agenda macro, che prevede la produzione costruzioni in Italia e in Europa e le Partite correnti della Zona Euro.



Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,39%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,9%) si attesta su 65,26 dollari per barile.



Torna a salire lo spread, attestandosi a 223 punti base, con un aumento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,58%.



Nello scenario borsistico europeo sensibili perdite per Francoforte, in calo dell'1,67%. Sotto pressione Londra che accusa un calo dell'1,06%. Scivola Parigi, con un netto svantaggio dell'1,36%.



A Milano, forte calo del FTSE MIB (-1,58%) proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso. Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share che continua la seduta in ribasso dell'1,54%.





A Piazza Affari, tutte le Blue Chip mostrano una performance negativa. Tra i peggiori Prysmian che scivola del 3,68%



In apnea CNH Industrial che arretra del 2,94%.



Tonfo di Brembo che mostra una caduta del 2,04%.



Lettera su Fineco, che registra un importante calo del 2,35%.



Unica maglia rosa tra i titoli del FTSE MidCap, doBank raggiunge un +1,27%, dopo che stamane ha presentato il nuovo Business Plan 2018-2020.







