Piazza Affari incolore non si allinea alle borse europee

(Teleborsa) - Piazza Affari procede incolore a metà giornata, mentre le principali piazze europee mostrano un lieve rialzo.



In una giornata scarna di dati macro, gli investitori guardano ai colloqui sul commercio tra Washington e Pechino, mentre arriva un'altra doccia fredda per l'Ue. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe pronto a mettere una tassa del 25% sulle auto provenienti dall'Unione europea.



Riflettori puntati anche sulle prossime mosse di politica monetaria statunitense. Oggi 22 agosto sono in uscita i verbali del FOMC. Dopo le critiche del Presidente Trump alla politica monetaria della Fed, l'attenzione è rivolta al meeting di Jackson Hole di venerdì 24 agosto, dove parlerà il numero uno della Banca Centrale americana Jerome Powell.



Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,21%. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,64%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 263 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,97%.



Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,21%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,44%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,37%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia. Sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per UnipolSai, che avanza di un discreto +1,82%.



Ben comprata A2A che segna un forte rialzo dell'1,73%.



Banca Generali avanza dell'1,31%.



Si muove in territorio positivo UBI Banca, mostrando un incremento dell'1,27%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Pirelli, in calo del 4,50%.



Giornata negativa per Brembo, che mostra una perdita dell'1,68%.



Sotto pressione Atlantia che, dopo un avvio al rialzo, accusa un calo del 2,41%, mentre è in corso il CdA. Sul tavolo ci sarebbero nuove ipotesi al vaglio. Ieri, 21 agosto si è tenuto il CdA di Autostrade per l'Italia che ha confermato il piano da 500 milioni per il disastro di Genova, già annunciato dall'A.D. della controllante Atlantia, Giovanni Castellucci, sabato pomeriggio, dopo i funerali delle vittime.

























