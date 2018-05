Piazza Affari positiva, Spread calmo

(Teleborsa) - Piazza Affari taglia il traguardo della metà seduta con il segno più in un'Europa cautamente positiva.



Fa eccezione Francoforte, zavorrata dal crollo di Volkswagen su rumors di stampa secondo cui gli Stati uniti sarebbero intenzionati a introdurre una tassa sull'import di auto di lusso del produttore tedesco.



E potrebbero essere proprio i dazi a catalizzare nuovamente l'attenzione dei mercati, dal momento che la Casa Bianca avrebbe intenzione di non rinnovare l'esenzione dalle tariffe su alluminio e acciaio provenienti dall'Unione Europea, cosa che potrebbe spingere quest'ultima a varare contromisure simili a carico degli Stati Uniti.



Dal fronte macroeconomico da rilevare l'impennata dell'inflazione in Eurozona, dove il tasso di disoccupazione è sceso ma meno delle attese degli analisti.



Intanto l'Italia continua ad essere osservata speciale in attesa di novità sulla formazione del Governo, anche se le speculazioni sembrano al momento essere state messe in stand-by, come ben visibile anche dal rientro dell'allarme Spread. In questo momento il differenziale di rendimento con il Bund tedesco viaggia a 238 punti base, con un deciso calo di 28 punti base, mentre il BTP a 10 anni mostra sul mercato secondario uno yield del 2,75%.



Sul valutario lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA che mostra un rialzo dello 0,27%. Tra le principali commodities l'Oro avanza dello 0,29%, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) arretra dello 0,78% a 67,68 dollari per barile.



Tra i listini europei Francoforte lima lo 0,43% mentre Londra e Parigi avanzano rispettivamente dello 0,29% e dello 0,19%.



Milano continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,66%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 24.089 punti. Ottima la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,61%), come il FTSE Italia Star (1,2%).



Tra i best performers di Milano si porta in pole position Generali Assicurazioni (+3,23%), che ieri si è vista confermare il rating da Moody's, mentre Banco BPM (+3,11%) guida la riscossa dei bancari.

Ben posizionate anche Poste Italiane (+2,22%) e Leonardo (+2,17%).



I più forti ribassi si verificano invece su Enel, che non festeggia l'aggiudicazione di Eletropaulo. Da rilevare comunque la giornata "no" per le utilities, anche a livello europeo, dopo la discesa in campo di Moody's.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Sias (+5,99%), Anima Holding (+5,05%), ASTM (+4,34%) e Credito Valtellinese (+4,07%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Diasorin, che continua la seduta con -1,77%.

