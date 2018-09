Piazza Affari splende in un'Europa incolore

(Teleborsa) - Si chiude una giornata positiva per Piazza Affari, che è stata presa d'assalto dagli acquisti, molto più dei principali listini europei rimasti a guardare sui valori della vigilia a causa della scorta dei timori di una nuova ondata di dazi USA, per circa 200 miliardi di dollari, sull'import di merci cinesi.



L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,56%. L'Oro continua gli scambi a 1.202,7 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,76%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,25%.



Sensibile miglioramento dello spread che raggiunge quota 240 punti base, con un decremento di 12 punti base rispetto al precedente, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,86%. A far scendere il differenziale le parole del Ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha ribadito di non essere disposto a far salire il deficit-PIL oltre la soglia dell'1,6%.



Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte che cede lo 0,23%. Londra è stabile e riportando un misero -0,03%. Parigi rimane ai nastri di partenza con un -0,07%.



Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza dell'1,08%. Sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share che termina la giornata in aumento dello 0,97%.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Telecom Italia, con un progresso del 4,01%. Incandescente Banco BPM, che vanta un incisivo incremento del 3,60%. In primo piano Mediaset, che mostra un forte aumento del 2,90%. Fa molto bene Saipem che avanza del 2,78%. Decolla anche CNH Industrial con un importante progresso del 2,78%.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su STMicroelectronics che ha terminato le contrattazioni a -2,17%. Ferrari scivola dell'1,40%, all'indomani della vittoria di Lewis Hamilton a Singapore e mentre attende il nuovo piano industriale del Cavallino Rampante. Sostanzialmente debole Leonardo che registra una flessione dello 0,83%. Si muove sotto la parità Recordati, evidenziando un decremento dello 0,73%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, IGD (+6,85%), Banca MPS (+4,07%), Juventus (+3,90%) e OVS (+3,13%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su El.En, che ha terminato le contrattazioni a -2,11%. In calo Enav -2,07%. Calo deciso per Reply che segna un -1,89%. Sotto pressione SOL che chiude con un ribasso dell'1,44%.

