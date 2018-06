Piazza Affari tenta il rimbalzo e prende il largo rispetto all'Europa

(Teleborsa) - Avvio in territorio positivo per i principali mercati di Eurolandia che tentano la rimonta dopo la brutta giornata di ieri 21 giugno. Sulla stessa scia rialzista anche Piazza Affari mentre all'orizzonte rimane la questione dazi. Oggi 22 giugno, entrano ufficialmente in vigore i dazi varati dall'Unione Europea in risposta alle tariffe doganali degli Stati Uniti su acciaio e alluminio.



Buone notizie per la Grecia che dal 20 agosto sarà fuori dal programma di aiuti.



Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,166. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 66,25 dollari per barile.



Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 231 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,66%.



Tra i listini europei ferma Francoforte che segna un +0,23%. Piccolo passo in avanti per Londra che mostra un progresso dello 0,32%. Composta Parigi che cresce di un modesto +0,38%.



Prende il largo la Borsa di Milano che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,81%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share che avanza dello 0,81%



In buona evidenza a Milano i comparti sanitario (+1,48%), bancario (+1,26%) e beni industriali (+0,94%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo BPER (+6,51%), UBI Banca (+2,48%), Banco BPM (+2,78%) e Prysmian (+2,57%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Fiat Chrysler che ottiene -0,69%.



Fiacca Unipol, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Diasorin (+3,98%), ASTM (+3,77%), Credem (+2,40%) e Biesse (+2%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su OVS che prosegue le contrattazioni a -9,20%. Si concentrano le vendite su doBank, che soffre un calo dell'1,16%. Vendite su Danieli che registra un ribasso dell'1,15%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA