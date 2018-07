Pierrel, azionisti rilevanti modificano il patto parasociale

(Teleborsa) - Pierrel annuncia un accordo modificativo del Patto parasociale siglato in data 29 marzo 2018 fra Fin Posillipo con il 36,362% del capitale sociale e Bootes con il 5,079% del capitale.



L'Accordo Modificativo del patto è stato sottoscritto seguito della modifica apportata alla convenzione accessoria al piano di risanamento del Gruppo Pierrel, sottoscritta in data 29 giugno 2018, tra gli Azionisti Rilevanti e la società e Pierrel Pharm. Più in dettaglio, il nuovo Accordo disciplina gli impegni assunti dagli Azionisti Rilevanti per la sottoscrizione e garanzia dell'aumento di capitale per massimi Euro 35 milioni deliberato dall'Assemblea degli azionisti di Pierrel in data 22 novembre 2017, la cui offerta in opzione è previsto che abbia inizio la prossima settimana, nonché il trasferimento da FinPosillipo a Bootes di alcuni diritti di opzione rivenienti dall'Aumento di Capitale e il successivo trasferimento da Bootes a FinPosillipo di alcune azioni Pierrel.



Più in particolare, gli azionisti rilevanti si sono impegnati a sottoscrivere la quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale mediante l'esecuzione di versamenti di cassa per un importo massimo pari a 5,2 milioni di euro (il 50% ciascuno) e l'utilizzo dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati dagli Azionisti Rilevanti a favore della Società.



I soci si impegnano anche a garantire la sottoscrizione di parte dell'inoptato dell'Aumento di Capitale, per un ammontare

massimo complessivo pari a circa Euro 10,8 milioni, mediante utilizzo dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati dagli Azionisti Rilevanti a favore della Società.





