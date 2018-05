PIL: Confesercenti, confermati rischi al ribasso su crescita e consumi

(Teleborsa) - La ripresa rallenta e, se non verranno disattivate le clausole di salvaguardia, "rischia di incepparsi". Così Confesercenti commenta i dati diffusi dall'Istat che confermano "i rischi al ribasso che avevamo paventato".



Le stime sulla crescita e sui consumi - spiega la Confederazione - potrebbero essere infatti "peggiori di quelle, ottimistiche, inserite dal governo uscente nel DEF". E "se le aliquote IVA dovessero aumentare, nei prossimi tre anni il quadro potrebbe peggiorare ulteriormente, portandoci a perdere, secondo le previsioni elaborate da Cer Ricerche per Confesercenti, circa 11 miliardi e mezzo di crescita".



In questo momento delicato, "chiediamo al futuro governo – qualunque sarà la soluzione istituzionale – di impegnarsi subito, nel primo Consiglio dei Ministri, nella sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. Un intervento che richiede risorse, ma che è strettamente necessario".



"Il rischio è di vedere la ripresa italiana – già la più debole d'Europa – ridursi ancora, con gravi effetti su imprese ed occupazione. Un rischio che non possiamo permetterci".

