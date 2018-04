Piqadro, fatturato in crescita del 28,6%

(Teleborsa) - Piquadro, ha chiuso l'esercizio fiscale 2017/2018 con un fatturato di 97,63 milioni di euro in aumento del 28,6% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente, chiuso a circa 75,91 milioni di Euro.



L'aumento dei ricavi - spiega la società società attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria - è stato determinato "sia dall'introduzione nel perimetro di consolidamento della The Bridge S.p.A., che ha registrato nell'esercizio chiuso al 31 Marzo 2018, ricavi per 23,76 milioni di Euro, sia dall'aumento del 4,3% delle vendite a marchio Piquadro". A queste ultime, in particolare hanno contribuito sia le vendite del canale DOS Piquadro, che include anche il sito ecommerce della Piquadro, che quelle del canale Wholesale Piquadro.



Dal punto di vista geografico, i ricavi del Gruppo Piquadro, nell'esercizio chiuso al 31 Marzo 2018, evidenziano un incremento del 31,3% (pari a circa 17,7 milioni di Euro) sul mercato italiano, che assorbe il 76,0% del fatturato, e una crescita del 33,6% (pari a circa 5,2 milioni di Euro) nel mercato europeo che si attesta così al 21,1% delle vendite consolidate. Nell'area geografica extra europea il fatturato è invece in flessione di circa 1,1 milioni di euro (pari a circa meno 29,1%).

