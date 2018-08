Piquadro, fatturato in crescita nel primo semestre

(Teleborsa) - I primi sei mesi di Piquadro mostrano ricavi netti di vendita pari a 24,3 milioni di euro, in crescita del 26,9% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 19,15 milioni di euro.



L'aumento dei ricavi - spiega la società nella nota dei conti - è stato determinato dall'introduzione nel perimetro di consolidamento, a partire dal mese di giugno, della Maison Lancel che ha registrato ricavi per circa 4 milioni di Euro, dall'aumento del 3% delle vendite a marchio Piquadro e dall'incremento del 14,9% delle vendite a marchio The Bridge".



La Posizione finanziaria netta risulta negativa e pari a circa 1,2 milioni di euro in miglioramento rispetto ai 3,7 milioni registrati al 31 marzo 2018 ed agli 11,4 milioni di euro registrati al 30 giugno 2017.

