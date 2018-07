Piquadro, ok dell'assemblea a bilancio. Dividendo 0,06 euro

(Teleborsa) - Via libera dell'Assemblea degli Azionisti di Piquadro al Bilancio dell'esercizio al 31 marzo 2018 e alla distribuzione agli Azionisti di un dividendo unitario di 0,06 euro, per un ammontare complessivo di euro 3 milioni.



Il dividendo sarĂ posto in pagamento a partire dal 1 Agosto 2018.



Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,53%.







© RIPRODUZIONE RISERVATA