Pirelli: Assemblea porta il CdA a 15 consiglieri

(Teleborsa) - Si è conclusa l'assemblea degli azionisti di Pirelli che ha dato il via libera al bilancio dell'esercizio 2017, chiuso con un utile netto consolidato di 175,5 milioni di euro e un utile netto della capogruppo di 170,9 milioni di euro.



I soci hanno deliberato l'aumento a 15 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e nominato quale nuovo consigliere, Giovanni Lo Storto, che entra a far parte del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance e del Comitato per la Remunerazione

Con la nomina - approvata dal 93% circa del capitale rappresentato in assemblea, senza la partecipazione al voto del socio di controllo Marco Polo - il CdA di Pirelli risulta composto a maggioranza (8 su 15 membri) da indipendenti.



L'Assemblea, inoltre, ha nominato il nuovo Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, che risulta composto da Francesco Fallacara, nominato Presidente; Antonella Carù, Fabio Artoni, Luca Nicodemi e Alberto Villani quali sindaci effettivi e da Franca Brusco, Elenio Bidoggia e Giovanna Oddo quali sindaci supplenti.

