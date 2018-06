Pirelli, CdA riporta a un miliardo l'ammontare di future emissioni bond

(Teleborsa) - Il CdA di Pirelli ha esteso la scadenza e ripristinato la dimensione della precedente autorizzazione consiliare in materia di prestiti obbligazionari, il cui ammontare residuo risultava pari a 200 milioni di euro su 1 miliardo di euro originariamente autorizzato in data 21 dicembre 2017.



In virtù della nuova autorizzazione, Pirelli avrà facoltà di emettere - entro il 31 dicembre 2019 (31 gennaio 2019 la precedente scadenza) - uno o più prestiti obbligazionari di nuova emissione da collocare presso investitori istituzionali fino a un importo massimo di 1 miliardo di euro, soglia che viene pertanto ripristinata in linea con la precedente autorizzazione.



Le eventuali emissioni consentiranno di cogliere tempestivamente favorevoli finestre di mercato e avverranno nell'ambito del programma EMTN (Euro Medium Term Note) da complessivi 2 miliardi di euro, adottato in data 21 dicembre 2017. A oggi i prestiti obbligazionari già emessi a valere su tale programma ammontano complessivamente a 800 milioni di euro.



A Piazza Affari, il titolo di Pirelli sale dello 0,91%







